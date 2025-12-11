Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

L’Intersyndicale des travailleurs de l’Administration (SYNTTAS, SYTRAPAS, SNTE, SATES, SDTA, SMVS, et SYNCAS) qui s’activent dans le domaine de l’agriculture, pêche, élevage, justice, santé, commerce, chauffeurs, administration publique et parapublique ont été décrété une grève générale de quarante-huit (48) heures, renouvelables à partir de ce jeudi 11 décembre 2025.Cette annonce a été faite dans une note portant signature des secrétaires généraux de ses syndicats.
Ainsi « l’intersyndicale invite l’ensemble de ses membres à observer strictement le mot d’ordre de grève ».
