Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires

La Zone militaire n°4 a officiellement lancé, le 7 décembre, l’exercice “Boundou 2025” dans la région de Tambacounda. Étendues sur une durée de six jours, ces manœuvres d’envergure mobilisent des unités terrestres, fluviales et aériennes dans le cadre de la préparation opérationnelle des forces armées sénégalaises.



Un dispositif multidimensionnel pour répondre aux menaces transfrontalières



Les exercices “Boundou 2025” s’inscrivent dans la stratégie d’anticipation et de prévention face aux menaces transfrontalières qui persistent dans la zone Est du pays. Les unités engagées sont chargées d’éprouver à la fois le matériel, les tactiques et le dispositif opérationnel déployés sur ce vaste territoire frontalier.



Placées sous la supervision directe du Commandant de Zone, ces opérations visent à renforcer la réactivité, la coordination interarmes et l’efficacité des troupes dans un environnement marqué par des enjeux sécuritaires croissants.



Patrouilles, simulations et présence sur le terrain



Au programme de “Boundou 2025” figurent des patrouilles de contrôle, des actions de sécurisation, ainsi que des simulations d’intervention combinant plusieurs composantes militaires. Les unités terrestres assurent la couverture du terrain, les unités fluviales renforcent la surveillance des axes aquatiques, tandis que les moyens aériens participent à l’observation et au soutien tactique.



Une mission militaire, mais aussi sociale



Outre la dimension strictement opérationnelle, l’exercice revêt également un caractère civilo-militaire. Les équipes déployées profitent de leur présence dans les localités traversées pour distribuer des médicaments et des fournitures scolaires, marquant ainsi l’engagement social de l’armée au service des populations frontalières.