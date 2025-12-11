Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao

Un drame a endeuillé le quartier de Rao, à Saint-Louis, lorsqu'un collégien de 13 ans répondant au nom de Madialy Ndiaye, a été poignardé à mort par un apprenti-boulanger du même âge. Le suspect aurait agi par vengeance après une première rixe, a révélé le quotidien l’Observateur.
Selon les faits, rapporte le confrère, Madialy Ndiaye avait battu l'apprenti-boulanger lors d'une première altercation, ce qui aurait motivé ce dernier à se venger. Il a acheté un couteau pour 100 FCfa et a attendu que Madialy quitte son domicile pour l'agresser.
Le père de la victime, Amdy Moustapha Ndiaye, sous le choc, demande que justice soit rendue. « Je laisse la justice faire son travail. Nous avons fait les démarches nécessaires pour que justice soit rendue », lache le père endeuillé, alors que le drame prend une dimension personnelle encore plus douloureuse. Selon un ami de la famille, M. Ndiaye devait baptiser son nouveau-né, hier mercredi, jour où il a appris la mort de son fils aîné.
La communauté est en deuil et s'interroge sur les moyens de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Cette affaire relance en effet, le débat sur la violence chez les jeunes et la facilité avec laquelle des armes blanches peuvent être acquises. Les autorités judiciaires et les forces de l'ordre sont saisies de l'affaire et les circonstances exactes de la première dispute et le parcours du suspect sont en cours d'investigation.
