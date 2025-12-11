Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...".

Le maire de la commune de Notto Diobasse, accompagné des membres du conseil municipal, a effectué hier une visite auprès des entreprises industrielles basées dans sa commune. Au sortir de cette tournée, Alioune SARR a salué l'engagement de ces investisseurs qui ont jeté leur dévolu sur cette localité. " Vous avez entendu les investissements ont dépassé les 10 milliards ici dans la commune de Notto Diobasse. Et ceux sont des entreprises qui créent énormément d'emplois[...]. Les étapes de cette visite ont montré de l'innovation, de la compétence, de la machinerie industrielle de haute qualité et tout cela montre simplement que nou avons des sénégalais qui ont décidé de croire en notre pays, de croire en notre territoire, de venir ici dans un commune rurale pour y investir plus de 10 milliards. Notre rôle en tant que municipalité est d'accompagner ces braves compatriotes. Nous avons tenu à venir pour écouter, comprendre, mais surtout voir avec eux comment faire le plaidoyer pour que les problématiques qu'ils ont posées qu'elles soient résolues par l'État", a-t-il déclaré.

La lancinante question des importations

" Nous pensons que l'État du Sénégal doit mettre en place des mesures de défense commerciale pour protéger nos industries parce qu'on ne peut pas admettre que des sénégalais investissent 10 milliards et pendant ce temps nous importons des produits qui viennent casser cette dynamique industrielle, de création d’emplois et de création de richesse. Donc, l'appel que je lance à l'État c'est de venir au secours de ces entreprises en les accompagnant surtout en mettant des mesures de défense commerciale comme l'UE le fait, comme les États-Unis le font, comme tous les pays du monde font pour protéger leurs industries".

La réponse de Alioune SARR aux détracteurs du projet Notto Diobasse Smart City

" Cette visite nous a montré que la commune de Notto Diobasse qui a lancé le programme Notto Diobasse Smart City pour attirer le maximum d'investissement, cela veut dire simplement que cette visite nous a montré qu'il y a des sénégalaises et des sénégalais qui sont déjà là et qui font déjà preuve d'investissements, de création de valeur et également de création d’emplois. La commune de Notto Diobasse continuera à être cette commune de productions, de création d’emplois et de création de richesse. Enfin, c'est une façon de répondre à tous ceux-là qui pensaient que Notto Diobasse Smart City est un rêve[...]. Vous en avez la preuve que bien avant même que ce projet soit lancé officiellement que des sénégalais sont déjà sur place. Ce projet n'est pas un projet de polémique, ce n'est pas un projet de sujet politicien, c'est un projet de création d'investissement qui touche nos familles. Et c'est pourquoi moi en tant maire de la commune de Notto Diobasse, nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif qui est d'attirer le maximum d'investissements dans la commune de Notto Diobasse, à travers le projet Notto Diobasse Smart City, parce que notre conviction est que le développement de notre commune passe par les investisseurs, passe par les Industriels, passe par les entrepreneurs", a-t-il renchéri.