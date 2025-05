Trafic sous camouflage : à Diourbel, un dealer en fauteuil roulant démasqué par l’Ocrtis

L’image qu’il renvoyait était celle d’un homme vulnérable, cloué dans un fauteuil roulant, sans défense apparente. Mais derrière cette façade se cachait un trafiquant aguerri, organisateur d’un réseau de distribution de chanvre indien dans la ville de Diourbel. L’information est rapportée par L’Observateur, qui revient sur les détails d’une opération menée par l’Ocrtis (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants).



Tout est parti d’un renseignement ciblé. Les agents de l’Ocrtis de Diourbel ont été alertés sur les agissements suspects d’un groupe bien installé au quartier Gawane. Au centre de ce réseau : I. Faye, un homme en situation de handicap, qui se déplaçait exclusivement en fauteuil roulant. Un choix stratégique, car son état physique lui servait de couverture parfaite pour échapper à la vigilance des forces de l’ordre.



Mais derrière cette apparente fragilité se cachait une logistique bien huilée. Faye travaillait avec des conducteurs de motos Jakarta, qui servaient d’intermédiaires pour écouler le “yamba” (chanvre indien) en ville. Pour éviter d’éveiller les soupçons, il conditionnait sa marchandise dans de simples enveloppes, qu’il distribuait aux abords de la maison d’un marabout très connu, un emplacement soigneusement choisi pour éloigner les regards curieux.



C’est en usant d’un stratagème digne d’un roman policier que les agents sont parvenus à confondre le dealer. Ils ont fait appel à un agent infiltré, déguisé en consommateur lambda, chargé de négocier une transaction avec I. Faye. Le point de rendez-vous devait être fixé chez le trafiquant, mais ce dernier tombera dans le piège : les policiers en civil l’arrêtent en flagrant délit.



La perquisition de son domicile mettra fin à ses activités illicites. Les enquêteurs y découvrent une dizaine d’enveloppes remplies de chanvre indien ainsi qu’un bloc compact de yamba. Acculé, I. Faye tentera de minimiser les faits, évoquant une consommation personnelle et celle d’« invités de passage pour le Magal ». Un alibi qui n’a convaincu personne.



Il a été déféré au parquet de Diourbel ce mercredi, et risque de lourdes charges pour détention, trafic et association de malfaiteurs.