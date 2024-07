Tracé de la Grande muraille verte: une enveloppe de 12 milliards FCFA dégagée pour aller vers la résilience des écosystèmes et des communautés

Le Projet d'Amélioration de la Résilience des Écosystèmes et des Communautés face au Changement Climatique sur le tracé de la Grande Muraille Verte (PAREC-CC/GMV) a été lancé, ce jeudi 04 juillet, à Dakar. Initiative phare du Programme de financement climatique du Canada avec une enveloppe de 12 milliards de francs CFA, elle vise à la réduction de la vulnérabilité au changement climatique dans les communautés vivant sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Sénégal. S’étendant sur une superficie totale de 20395 km2 entre les régions de Matam, Louga et Tambacounda, le projet entend appuyer l’Agence de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) dont le mandat est de réduire l'érosion des sols, d'augmenter le taux de couverture végétale, de promouvoir les emplois verts et de renforcer la résilience des populations par une hausse de la productivité agricole et du taux de séquestration de carbone. A travers un pôle de résilience, 100 000 personnes bénéficieront directement de l’initiative et 400 000 de façon indirecte.



Le ministre de l’environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom qui a présidé la cérémonie de lancement du projet en présence de l’ambassadrice du Canada au Sénégal et du représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) entre autres partenaires, a renseigné sur la pertinence du projet participant à l’emploi des jeunes et des femmes.



« Il vise le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés en particulier les femmes et les jeunes face aux changements climatiques (…) il entend restaurer les bases de production, promouvoir les chaines de valeur agro-sylvo-pastorale, s’appuyer sur des solutions basées sur la nature afin de garantir une meilleure adaptation des unités exposés aux changements climatiques et promouvoir un leadership des femmes et des jeunes dans la gouvernance environnementale locale», a indiqué l’autorité.