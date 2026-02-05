Magal Darou 2026- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a rendu un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar


Comme pour les années précédentes , Serigne Abô Mbacké Ibn Serigne Fallou Asta Dièye a célébré le magal de Boroom Darou chez lui à Darou. Et comme à son habitude, une cérémonie a été organisée lors de laquelle l’héritage spirituel de Mame Thierno Birahim a été revisité à travers des conférences animées par des chercheurs de la trempe de Serigne Gana Mésséré.  Plusieurs personnalités ont tenu à prendre part à la rencontre . C’est le cas de Serigne Abdou Samath Mbacké Ibn Serigne Modou Faty Khary, Serigne Bara Lahad Mbacké etc… Dans son allocution, Serigne Abô Mbacké a confié que c’est Serigne Sidy Mokhtar Mbacké a été choisi comme parrain de la cérémonie.  Un choix hautement salué par la famille de l’ancien khalife des Mourides .
Jeudi 5 Février 2026
Dakaractu



