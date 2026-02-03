Waly Diouf Bodiang sur la contribution de DP World au Port: « Vous avez tiré le secteur vers le haut par votre professionnalisme »


Waly Diouf Bodiang sur la contribution de DP World au Port: « Vous avez tiré le secteur vers le haut par votre professionnalisme »

« Le port de Dakar est devenu un autre port à partir de 2008 avec l’arrivée de DP World ». Cette déclaration de Waly Diouf Bodiang semble résumer à elle seule l’impact transformateur de l’opérateur portuaire international sur l’infrastructure stratégique du Sénégal. Quinze ans après son implantation, DP World a littéralement changé le visage logistique du pays en propulsant le port de Dakar d’une capacité modeste de 300 000 EVP (Équivalent Vingt Pieds) en 2008 à plus de 800 000 conteneurs aujourd’hui, avec un objectif d’un million à l’horizon proche.

 

Lors de sa prise de parole à la cérémonie de présentation du rapport socio-économique de DP World Dakar, le patron du Port autonome n’a pas manqué de mots pour saluer la rigueur et le professionnalisme de l’opérateur. « Lorsque nous visitons DP World au niveau du port, on sent que c’est différent de tous les autres terminaux », a-t-il souligné. Cette différence tient à plusieurs facteurs structurants. D’abord, des infrastructures de manutention « de référence », comme le qualifie Waly Diouf Bodiang. Ensuite, une organisation interne calquée sur les standards internationaux les plus exigeants. Enfin, et peut-être surtout, un personnel « très organisé et très bien formé », fruit d’une politique de formation continue et de transfert de compétences.

 

Les résultats de cette transformation sont mesurables et impressionnants selon le DG du Port de Dakar qui rappelle la réalisation d’un bond spectaculaire dans le classement mondial des performances portuaires, passant de la 361ᵉ à la 108ᵉ place. Une progression fulgurante que le Directeur général attribue sans détour à l’adoption des « standards mondiaux » portés par DP World. « Si le port est dans une embellie, c’est justement en grande partie parce que DP World assume des standards mondiaux », a ajouté Waly Diouf Bodiang, reconnaissant dans la foulée, que cette excellence a créé un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’écosystème portuaire sénégalais.

 

Le directeur général du Port de Dakar a indiqué que c’est toute la dimension logistique du Sénégal qui a été révolutionnée. Le port de Dakar, grâce à cette modernisation, s’est imposé comme un hub régional incontournable en Afrique de l’Ouest, renforçant la compétitivité du pays et sa capacité à attirer les flux commerciaux internationaux. « Vous avez tiré, par votre professionnalisme et votre esprit d’excellence, le secteur vers le haut, ce qui nous a beaucoup servi », a-t-il servi en conclusion. 

Autres articles
Mardi 3 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
VTC au Sénégal : Yango brise le silence et dévoile les coulisses de son modèle

VTC au Sénégal : Yango brise le silence et dévoile les coulisses de son modèle - 03/02/2026

Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions

Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions - 03/02/2026

Célébration de l'indépendance Day à Thiès :

Célébration de l'indépendance Day à Thiès : "J'ai écrit au président pour lui exprimer notre souhait d'accueillir cet événement national" (Dr Babacar Diop) - 03/02/2026

Me Amadou Sall après l’audition de son client à la Su : « Il peut aller où il veut »

Me Amadou Sall après l’audition de son client à la Su : « Il peut aller où il veut » - 02/02/2026

Reconquête du pouvoir : Néné Fatoumata Tall mobilise les femmes pour le retour de Macky Sall

Reconquête du pouvoir : Néné Fatoumata Tall mobilise les femmes pour le retour de Macky Sall - 02/02/2026

Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures »

Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures » - 02/02/2026

De militant à auteur : le parcours inspirant de Sidiki Kaba en 101 discours, salué par Aïda Sopi Niang

De militant à auteur : le parcours inspirant de Sidiki Kaba en 101 discours, salué par Aïda Sopi Niang - 02/02/2026

Silence mortel à la Médina : un vigile retrouvé sans vie, son corps découvert en état de décomposition

Silence mortel à la Médina : un vigile retrouvé sans vie, son corps découvert en état de décomposition - 02/02/2026

PostFinance entre dans l’âge adulte :

PostFinance entre dans l’âge adulte : "le plus difficile est derrière nous ", affirme le DG Amadou Diouldé Ba - 02/02/2026

Thiès : Amadou Gilbert Samb quitte l'Apr pour Mimi au profit de la coalition Diomaye Président

Thiès : Amadou Gilbert Samb quitte l'Apr pour Mimi au profit de la coalition Diomaye Président - 02/02/2026

Digitalisation, relation client et nouveaux usages : comment le commerce sénégalais s’adapte aux réalités d’aujourd’hui

Digitalisation, relation client et nouveaux usages : comment le commerce sénégalais s’adapte aux réalités d’aujourd’hui - 01/02/2026

Dabaly (Nioro du rip) : Le ministre de l’intérieur inaugure un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang

Dabaly (Nioro du rip) : Le ministre de l’intérieur inaugure un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang - 31/01/2026

Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Kh. Dieylani: matérialisation de l'un des souhaits de feu Cheikh Mouhidine...

Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Kh. Dieylani: matérialisation de l'un des souhaits de feu Cheikh Mouhidine... - 31/01/2026

147 millions de francs CFA d’impayés : l’Apix résilie son accord avec Africa Pipe Industries

147 millions de francs CFA d’impayés : l’Apix résilie son accord avec Africa Pipe Industries - 30/01/2026

Défaillance contractuelle : L’État réclame 418 millions de FCFA à Assurances la Providence et Satracons

Défaillance contractuelle : L’État réclame 418 millions de FCFA à Assurances la Providence et Satracons - 30/01/2026

Journée nationale de l’huître : Le Sénégal célèbre une filière comme moteur d’autonomisation des communautés côtières

Journée nationale de l’huître : Le Sénégal célèbre une filière comme moteur d’autonomisation des communautés côtières - 29/01/2026

Migration irrégulière : l’IHRC-RFT mobilise experts et autorités autour d’un séminaire stratégique pour des alternatives durables pour la jeunesse

Migration irrégulière : l’IHRC-RFT mobilise experts et autorités autour d’un séminaire stratégique pour des alternatives durables pour la jeunesse - 29/01/2026

Réfugiés et populations affectées par la crise casamançaise : un programme régional de 300 millions FCFA officiellement lancé à Dakar

Réfugiés et populations affectées par la crise casamançaise : un programme régional de 300 millions FCFA officiellement lancé à Dakar - 29/01/2026

Confrontation armée en forêt à Fatick :des bergers armés de machettes face à la Brs, 54 kg de chanvre saisis

Confrontation armée en forêt à Fatick :des bergers armés de machettes face à la Brs, 54 kg de chanvre saisis - 29/01/2026

Mutilations génitales féminines : la troisième mission de réparation démarre à l’hôpital Abass Ndao

Mutilations génitales féminines : la troisième mission de réparation démarre à l’hôpital Abass Ndao - 29/01/2026

« Dundal PS » / De Senghor à la quasi-disparition: La Parti socialiste au bord du gouffre, lance un manifeste appelle à la renaissance

« Dundal PS » / De Senghor à la quasi-disparition: La Parti socialiste au bord du gouffre, lance un manifeste appelle à la renaissance - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour : La Convergence des Cadres Républicains dénonce une justice à la dérive…

Affaire Pape Malick Ndour : La Convergence des Cadres Républicains dénonce une justice à la dérive… - 29/01/2026

Lutte contre la pollution plastique : 1 million d’euros en appui au Plastic Odyssey pour le recyclage des déchets plastiques dans les usines

Lutte contre la pollution plastique : 1 million d’euros en appui au Plastic Odyssey pour le recyclage des déchets plastiques dans les usines - 28/01/2026

Religion : L’Association RENDOO prépare la Grande Ziarra Annuelle de Halwar

Religion : L’Association RENDOO prépare la Grande Ziarra Annuelle de Halwar - 28/01/2026

Magal de Porokhane 2026: La cité religieuse étrenne sa maison des hôtes

Magal de Porokhane 2026: La cité religieuse étrenne sa maison des hôtes - 28/01/2026

Gestion du marché au poisson de Thiès : Le regroupement des mareyeurs du Sénégal monte au créneau et interpelle le chef de l’État

Gestion du marché au poisson de Thiès : Le regroupement des mareyeurs du Sénégal monte au créneau et interpelle le chef de l’État - 28/01/2026

GOLF SUD — Le « magicien » des motos démasqué : l’escroc aux faux millions avoue plus de 30 vols

GOLF SUD — Le « magicien » des motos démasqué : l’escroc aux faux millions avoue plus de 30 vols - 28/01/2026

Ville de Thiès : Ousmane Diop déclare sa candidature et tire sévèrement sur l'actuel maire

Ville de Thiès : Ousmane Diop déclare sa candidature et tire sévèrement sur l'actuel maire - 26/01/2026

Projet dépollution Baie de Hann : 124 milliards mobilisés, plus de 95% de réalisation et 500 000 bénéficiaires

Projet dépollution Baie de Hann : 124 milliards mobilisés, plus de 95% de réalisation et 500 000 bénéficiaires - 26/01/2026

Magal de Porokhane 2026 – Couverture en eau : 26 camions citernes et 60 bâches à eau, déployés par l’OFOR

Magal de Porokhane 2026 – Couverture en eau : 26 camions citernes et 60 bâches à eau, déployés par l’OFOR - 26/01/2026

RSS Syndication