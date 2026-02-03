Waly Diouf Bodiang sur la contribution de DP World au Port: « Vous avez tiré le secteur vers le haut par votre professionnalisme »

« Le port de Dakar est devenu un autre port à partir de 2008 avec l’arrivée de DP World ». Cette déclaration de Waly Diouf Bodiang semble résumer à elle seule l’impact transformateur de l’opérateur portuaire international sur l’infrastructure stratégique du Sénégal. Quinze ans après son implantation, DP World a littéralement changé le visage logistique du pays en propulsant le port de Dakar d’une capacité modeste de 300 000 EVP (Équivalent Vingt Pieds) en 2008 à plus de 800 000 conteneurs aujourd’hui, avec un objectif d’un million à l’horizon proche.







Lors de sa prise de parole à la cérémonie de présentation du rapport socio-économique de DP World Dakar, le patron du Port autonome n’a pas manqué de mots pour saluer la rigueur et le professionnalisme de l’opérateur. « Lorsque nous visitons DP World au niveau du port, on sent que c’est différent de tous les autres terminaux », a-t-il souligné. Cette différence tient à plusieurs facteurs structurants. D’abord, des infrastructures de manutention « de référence », comme le qualifie Waly Diouf Bodiang. Ensuite, une organisation interne calquée sur les standards internationaux les plus exigeants. Enfin, et peut-être surtout, un personnel « très organisé et très bien formé », fruit d’une politique de formation continue et de transfert de compétences.







Les résultats de cette transformation sont mesurables et impressionnants selon le DG du Port de Dakar qui rappelle la réalisation d’un bond spectaculaire dans le classement mondial des performances portuaires, passant de la 361ᵉ à la 108ᵉ place. Une progression fulgurante que le Directeur général attribue sans détour à l’adoption des « standards mondiaux » portés par DP World. « Si le port est dans une embellie, c’est justement en grande partie parce que DP World assume des standards mondiaux », a ajouté Waly Diouf Bodiang, reconnaissant dans la foulée, que cette excellence a créé un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’écosystème portuaire sénégalais.







Le directeur général du Port de Dakar a indiqué que c’est toute la dimension logistique du Sénégal qui a été révolutionnée. Le port de Dakar, grâce à cette modernisation, s’est imposé comme un hub régional incontournable en Afrique de l’Ouest, renforçant la compétitivité du pays et sa capacité à attirer les flux commerciaux internationaux. « Vous avez tiré, par votre professionnalisme et votre esprit d’excellence, le secteur vers le haut, ce qui nous a beaucoup servi », a-t-il servi en conclusion.

