Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants : " Cessez les querelles et travaillez!"

La Grande Mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani, après trois années de travaux intensifs, a été inaugurée ce vendredi 6 février 2026, lors d’une cérémonie grandiose en présence de centaines de fidèles. Construite sur une superficie de 1.222 m², la mosquée a une capacité d’accueil de 4.050 places et a coûté 1,2 milliard de FCFA. Cheikh Ibrahima Diallo de rappeler : « je n’ai jamais demandé de l’aide à personne pour la construction de cette mosquée. »

Le fils aîné de Cheikh Mouhidine Samba Diallo a profité de l’occasion pour revenir sur la situation du pays. Selon lui, « Leader et leadership sont deux mots proches mais différents. Cessez les querelles et travaillez! Un leader doit avoir un esprit de dépassement. Ayez le courage d’appeler les jeunes, discuter avec eux, écouter les paysans, les pêcheurs, et essayer d’apporter des solutions à leurs problèmes. C’est cela qui peut développer un pays mais les querelles, les vengeances, les commentaires, les détails ne nous mènent à rien. Rien ne marche dans ce pays à part les querelles et les dérives sur les réseaux sociaux. »