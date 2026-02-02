PostFinance entre dans l’âge adulte : "le plus difficile est derrière nous ", affirme le DG Amadou Diouldé Ba

PostFinance Sénégal a célébré ses 20 ans d’existence à travers une grande randonnée pédestre populaire, initiée par l’Amicale des Femmes de PostFinance. Bien plus qu’un événement sportif, cette marche symbolique a réuni employés, populations et autorités autour d’un message fort, deux décennies de service public, de proximité et de résistance face aux turbulences. Héritière des activités financières de La Poste, notamment la Caisse nationale d’épargne et les chèques postaux, PostFinance revendique avec fierté sa mission de service public, assumée « comme un sacerdoce » depuis sa création.







Placée sous le thème « 20 ans de marche aux côtés des populations, PostFinance résiliente », la célébration a mis en lumière une institution qui, malgré les difficultés, n’a jamais cédé. « Elle s’est pliée mais n’est jamais tombée », a souligné Mme Anne Marie Ndiaye, présidente de l’Amicale des Femmes de PostFinance, insistant sur l’esprit d’entreprise et l’engagement collectif qui ont permis à la structure de rester debout. Elle a également rappelé le rôle central des femmes, fortement représentées dans les effectifs et aux postes de responsabilité, dans cette dynamique de résilience.

