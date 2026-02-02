PostFinance entre dans l’âge adulte : "le plus difficile est derrière nous ", affirme le DG Amadou Diouldé Ba

PostFinance Sénégal a célébré ses 20 ans d’existence à travers une grande randonnée pédestre populaire, initiée par l’Amicale des Femmes de PostFinance. Bien plus qu’un événement sportif, cette marche symbolique a réuni employés, populations et autorités autour d’un message fort, deux décennies de service public, de proximité et de résistance face aux turbulences. Héritière des activités financières de La Poste, notamment la Caisse nationale d’épargne et les chèques postaux, PostFinance revendique avec fierté sa mission de service public, assumée « comme un sacerdoce » depuis sa création.
Placée sous le thème « 20 ans de marche aux côtés des populations, PostFinance résiliente », la célébration a mis en lumière une institution qui, malgré les difficultés, n’a jamais cédé. « Elle s’est pliée mais n’est jamais tombée », a souligné Mme Anne Marie Ndiaye, présidente de l’Amicale des Femmes de PostFinance, insistant sur l’esprit d’entreprise et l’engagement collectif qui ont permis à la structure de rester debout. Elle a également rappelé le rôle central des femmes, fortement représentées dans les effectifs et aux postes de responsabilité, dans cette dynamique de résilience.
Pour le Directeur général, M. Amadou Diouldé Ba, ces 20 ans marquent un tournant décisif : « PostFinance entre dans l’âge adulte ».
Après avoir traversé une période difficile assimilée à une « crise d’adolescence », l’institution se projette désormais vers l’avenir avec ambition. Inclusion financière, contribution à l’agenda national de transformation et accompagnement des populations demeurent au cœur de sa mission. La célébration se veut aussi un hommage aux employés, aux clients et à l’État, partenaires essentiels dans la traversée des moments les plus complexes.
Résolument tournée vers 2026, PostFinance annonce une relance axée sur la modernisation et le digital, avec le lancement imminent de PostFinance Mobile et du wallet PostPay.
