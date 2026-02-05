Synergie entre Diaspora et jeunesse : "La diaspora représente un levier essentiel pour accélérer la transformation structurelle du Sénégal"(Doudou Gn.Diop)

Lors du symposium organisé hier à Thiès par Onits et son partenaire Pits, le PCA de la Sapco, par ailleurs initiateur principal de cette rencontre d'échanges et de partage, Doudou Gnagna Diop, a tenu à mettre en lumière le rôle et la place de la diaspora dans la transformation économique et touristique du pays.
"Le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de son histoire économique et sociale. À l'horizon 2050, notre ambition est claire : construire un modèle de développement inclusif, résilient et durable, capable de générer des opportunités pour notre jeunesse et de valoriser pleinement notre capital naturel, culturel et humain. Dans cette transformation, la diaspora sénégalaise occupe une place centrale. Elle constitue une force économique, intellectuelle et stratégique majeure, avec des transferts financiers estimés à plus de 10% du PIB national, mais surtout avec un capital d'expertise, d'innovation et de réseaux internationaux. La diaspora représente un levier essentiel pour accélérer la transformation structurelle du Sénégal. Parmi les secteurs à fort potentiel, le tourisme durable apparaît comme un pilier stratégique capable de créer des emplois massifs, de stimuler l'investissement et de renforcer le rayonnement international du Sénégal".
La diaspora, investisseur stratégique, catalyseur d'innovation touristique.
"La diaspora sénégalaise représente un acteur clé de transformation économique et touristique. Son rôle dépasse largement les transferts financiers traditionnels. C'est un investisseur naturel et crédible. Une forte capacité d'épargne et d'investissement. Une connaissance des marchés internationaux, une capacité à mobiliser des réseaux économiques globaux. Elle peut jouer un rôle majeur dans la création d'infrastructures touristiques durables, le développement d'écologie et complexes éco-touristiques, l'investissement dans les startups touristiques et numériques, le financement participatif etc... C'est aussi un ambassadeur international du tourisme sénégalais. C'est une valeur de transfert de compétences.
Alors, la diaspora peut contribuer activement à la formation professionnelle des jeunes : le mentorat-entreprenariat, le transfert de technologie touristique innovante, le développement de standards internationaux de qualité".
Le rôle très important du numérique dans l'insertion des jeunes
"Le numérique permet aux jeunes de créer des plateformes de réservation locale, développer des solutions touristiques innovantes, promouvoir la destination sénégalaise à l'international et valoriser le patrimoine culturel via les technologies. Alors, il va falloir former une masse critique de jeunes dans le tourisme durable et créer un écosystème d'insertion professionnelle[...]. À l'horizon 2050, la transformation du Sénégal sera collective, elle sera portée par ses territoires, elle sera incarnée par sa jeunesse, elle sera amplifiée par sa diaspora..."
