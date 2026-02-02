Me Amadou Sall après l’audition de son client à la Su : « Il peut aller où il veut »

Ce matin, l’ancien président de groupe parlementaire Doudou Wade a été entendu à la sûreté urbaine, suite aux propos qu’il a tenus lors de l’émission « Faram Faccee » sur la TFM. Son avocat, Me Amadou Sall, a pris la parole devant la presse pour faire la lumière sur le déroulement de cette audition.



Il a rappelé que son client n’a jamais reçu une convocation officielle, ni de la police ni de toute autre autorité compétente. C’est uniquement à travers les médias qu’il a été informé des poursuites à son encontre. Face à cette situation, Doudou Wade a décidé de se présenter spontanément à la sûreté urbaine ce matin, accompagné de plusieurs avocats, notamment dont Me Amadou Sall.



L’ancien président de groupe parlementaire a été longuement entendu et a répondu à toutes les questions posées par les enquêteurs avec précision et clarté. Il s’est expliqué sur les propos qui lui étaient reprochés et, selon Me Amadou Sall, ses réponses ont été convaincantes. À la fin de son audition, aucune interdiction ni aucune contrainte à sa liberté de déplacement n’a été prononcée à son encontre. Il lui a été demandé de rentrer chez lui et de rester à la disposition de l’enquête. « Il peut aller où il veut, il peut faire ce qu’il veut », a conclu Me Amadou Sall, précisant que son client rentre tranquillement chez lui pour le moment.