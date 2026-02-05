Cité Gendarmerie de Jaxaay : De nouvelles infrastructures sociales mises au service des familles de gendarmes

De nouvelles infrastructures sociales ont été mises en service, ce mercredi 4 février 2026, à la Cité Gendarmerie de Jaxaay I, au profit des familles de gendarmes.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Diéye, représentant le ministre des Forces armées, Birame Diop, en présence du général de division Martin Faye, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, ainsi que de Yaye Khadidiatou Djamila Diallo, Directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits (ANPECTP).

L’événement a été marqué par l’inauguration d’un complexe multifonctionnel dédié aux épouses de gendarmes, un espace conçu pour renforcer l’autonomisation, la cohésion sociale et le bien-être des familles au sein de la cité.

Par ailleurs, les autorités ont également procédé à l’inauguration de la Case des Tout-Petits réhabilitée, confirmant l’engagement de l’État en faveur de la petite enfance et de l’amélioration des conditions de vie des familles des Forces de défense et de sécurité.