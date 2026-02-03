Célébration de l'indépendance Day à Thiès : "J'ai écrit au président pour lui exprimer notre souhait d'accueillir cet événement national" (Dr Babacar Diop)

À la suite de l'annonce en conseil des ministres de la délocalisation à Thiès de la célébration de la Fête de l’Indépendance, le maire de la Ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a fait face à la presse ce mardi 3 février pour revenir en long et large sur le choix porté sur la cité du rail.
À le croire, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, le président de la République avait déjà fait l'annonce de sa volonté de décentraliser l'indépendance Day à l'intérieur du pays, et c'est par la suite qu'il a pris la décision de lui adresser une lettre faisant état du souhait de Thiès d'accueillir un tel événement.
"J'ai écrit au président de la République pour lui exprimer notre souhait en tant que ville, en tant que région, d'accueillir cet événement national majeur tout en lui, rappelant, Monsieur le Président, sous Léopold Sédar Senghor, Thiès avait déjà accueilli la fête nationale en 1979, tout en lui rappelant dans la lettre au président de la République, qu'en 2004, Thiès devait accueillir cette fête, c'est à cause des problèmes politiques, des querelles politiques, de la politicaillerie, qu'on a privé Thiès de cette fête nationale. Nous n'avions aucune responsabilité dans les querelles politiques, dans cette bataille politique[...], nous avions été victimes d'une injustice", a-t-il regretté.
Ainsi, après avoir remercié le président de la République, l'édile local de Thiès, a appelé à l'unité, à la réconciliation, tout en invitant les Thiessois à réserver un accueil chaleureux à leurs hôtes...
