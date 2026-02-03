Célébration de l'indépendance Day à Thiès : "J'ai écrit au président pour lui exprimer notre souhait d'accueillir cet événement national" (Dr Babacar Diop)

À la suite de l'annonce en conseil des ministres de la délocalisation à Thiès de la célébration de la Fête de l’Indépendance, le maire de la Ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a fait face à la presse ce mardi 3 février pour revenir en long et large sur le choix porté sur la cité du rail.

À le croire, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, le président de la République avait déjà fait l'annonce de sa volonté de décentraliser l'indépendance Day à l'intérieur du pays, et c'est par la suite qu'il a pris la décision de lui adresser une lettre faisant état du souhait de Thiès d'accueillir un tel événement.