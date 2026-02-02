Thiès : Amadou Gilbert Samb quitte l'Apr pour Mimi au profit de la coalition Diomaye Président

Amadou Gilbert Samb et ses militants viennent de quitter l'Apr pour rejoindre la coalition DIOMAYE Président.
Lors d'un face-à-face avec la presse, M. Samb a annoncé sa décision de se ranger derrière Aminata Touré au profit de ladite coalition. Il a déclaré avoir pris cette décision du fait d'un manque de considération notoire dont il été victime durant la gestion de l'ex régime.
S'agissant du choix qu'il a porté sur Aminata Touré, Amadou Gilbert Samb, a regretté le mauvais traitement dont elle a fait l'objet lors de son compagnonnage avec l'Apr. Il a par ailleurs salué son leadership et son expérience dans le cadre de la gestion des affaires étatiques...
