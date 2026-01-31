Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Kh. Dieylani: matérialisation de l'un des souhaits de feu Cheikh Mouhidine...

En prélude à l'inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani (région de Kaolack), le comité d'organisation a organisé un point de presse pour revenir sur les préparatifs. ''Tout est fin prêt pour l'inauguration de la grande mosquée. C'était le vœu le plus cher de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et Dieu merci, son fils, Cheikh Ibrahima l'a réalisée sans demander de l'aide à personne'', a déclaré Dieuwrine Ousseynou Badiane, president du comité d'organisation.

Poursuivant, il invite les fidèles ''à accueillir dignement les hôtes mais également à veiller au respect des règles qui sont édictées ici. C'est un lieu saint donc on doit avoir un bon comportement en venant ici. Nous leur invitons à veiller à la sacralité de ce lieu saint'', a-t-il ajouté.

Pour l'imam de la grande mosquée, Oustaz Omar Ndiaye ''ce rendez-vous est tant attendu. Nous prions pour que le Tout puissant nous y mène''. Prévu pour le 6 février prochain, l'inauguration de la grande mosquée de Médinatou Cheikh Abdou Khadr Dieylani sera également une occasion pour les disciples de se rassembler, de se recueillir au niveau du mausolée de leur guide, Cheikh Mouhidine Samba Diallo, mais également de renouveler leur allégeance spirituelle envers son Khalife, Cheikh Ibrahima Diallo. Un moment aussi de partage, de solidarité et de communion entre disciples.