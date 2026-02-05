Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État


La conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, a fait face à la presse, suite à la rencontre entre les étudiants du Sénégal et la tutelle.
 
Selon Ben Momar Diouf, le président de ladite conférence, il s'agit de rétablir la vérité, après une campagne de désinformation en l'encontre des étudiants. " Nous sommes venus pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation actuelle que les étudiants vivent concernant les bourses. Nous avions été conviés à un atelier organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, plus particulièrement par la direction des bourses, pour statuer sur une nouvelle politique d'attribution des allocations d'études. Nous y sommes allés et avons constaté beaucoup d'incohérences par rapport à l'objectif principal de l'atelier. Raison pour laquelle, nous avions quitté la table et avons formé une fédération et écrit un communiqué fustigeant la manière dont cet atelier a été organisé", a-t-il déclaré.
 
Selon eux, avant d'aller à cet atelier, " nous avons reçu des états de paiement et dans ces états de paiement, nous avons remarqué qu'il y a des arrières de mois qui n'ont été mis dans ces états[...]", ont-ils fait remarquer. " Après les discussions, nous n'avons pas eu de réponses assez officielles de la part de l'autorité, juste des réponses officieuses. Maintenant, nous sommes partis à l'atelier pour discuter ensemble sur la nouvelle politique pour qu'au moins l'étudiant puisse avoir de meilleures conditions de vie par rapport à ces allocations d'études. Malheureusement, nous avons constaté qu'avant la tenue de l'atelier, certains points qui étaient censés être discutés pendant l'atelier, ont été déjà appliqués bien avant[...]. Ce qui a été pris là bas comme décision ne nous engagage pas", a renchéri Ben Momar Diouf.
 
Avant d'ajouter que la fédération des étudiants qui a été mise sur pied à l'issue de cet atelier, reste toute ouverte au dialogue, mais réclame ce qui lui revient de droit autrement dit les acquis. " Nous sommes en train de rétablir la vérité et nous sommes aussi prêts à discuter pour une réforme constructive et non  répressive...". Les étudiants ont enfin demandé à l'État de prendre toutes ses responsabilités...
 
 
Jeudi 5 Février 2026
Moussa Fall



