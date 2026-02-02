Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures »





Pour Pape Gorgui Ndong, le livre de Sidiki Kaba est un legs précieux pour les générations futures, qui pourront s'inspirer de son parcours exceptionnel. Il a souligné que Sidiki Kaba a beaucoup fait pour les déclarations des droits de l'homme et que son ouvrage est un témoignage de son dévouement à cette cause.







L'ancien ministre a ainsi exprimé son admiration pour le travail de Sidiki Kaba, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles sous le régime de Macky Sall. Il a félicité l'auteur pour ce livre qui, selon lui, contribuera à éclairer les débats sur les enjeux mondiaux actuels.

