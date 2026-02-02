Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures »

L'ancien ministre et membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR, Pape Gorgui Ndong, a salué le nouveau livre de Sidiki Kaba, intitulé « 101 Discours : Plaidoyer pour un monde meilleur », lors de la cérémonie de dédicace ce vendredi. Selon lui, cet ouvrage témoigne de l'engagement de Sidiki Kaba en faveur des droits de l'homme et apporte des réponses pertinentes aux défis actuels du monde.
Pour Pape Gorgui Ndong, le livre de Sidiki Kaba est un legs précieux pour les générations futures, qui pourront s'inspirer de son parcours exceptionnel. Il a souligné que Sidiki Kaba a beaucoup fait pour les déclarations des droits de l'homme et que son ouvrage est un témoignage de son dévouement à cette cause.
L'ancien ministre a ainsi exprimé son admiration pour le travail de Sidiki Kaba, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles sous le régime de Macky Sall. Il a félicité l'auteur pour ce livre qui, selon lui, contribuera à éclairer les débats sur les enjeux mondiaux actuels.
