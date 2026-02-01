Digitalisation, relation client et nouveaux usages : comment le commerce sénégalais s’adapte aux réalités d’aujourd’hui


À Dakar, plusieurs centaines de commerçants se sont retrouvés à la Chambre de commerce pour réfléchir aux mutations profondes du commerce à l’ère du numérique. Du 30 janvier au 1er février 2026, ces échanges ont porté sur les pratiques actuelles de vente, marquées par l’évolution des comportements des consommateurs, la rareté du temps et la montée en puissance des outils digitaux dans les transactions quotidiennes.

 

Les discussions ont largement mis en évidence que le commerce d’aujourd’hui ne se limite plus à la simple ouverture d’une boutique ou à la disponibilité d’un capital. L’accueil, la relation avec la clientèle et la capacité à fidéliser sont désormais perçus comme des éléments déterminants. Dans un environnement concurrentiel, le commerçant est appelé à adopter une posture plus professionnelle, intégrant son comportement, sa communication et l’organisation de son espace de vente.

 

La transformation numérique a également occupé une place centrale dans les échanges. Réseaux sociaux, communication en ligne et commerce à distance apparaissent comme des réponses aux contraintes urbaines, notamment les embouteillages et la mobilité réduite des consommateurs.

Dimanche 1 Février 2026
