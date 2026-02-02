Reconquête du pouvoir : Néné Fatoumata Tall mobilise les femmes pour le retour de Macky Sall

L'ancien Premier ministre et ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a présenté son ouvrage intitulé « 101 Discours : Plaidoyer pour un monde meilleur », un livre qui retrace son parcours militant et politique au service des droits de l'homme. Néné Fatoumata Tall, présidente du Mouvement National des Femmes Républicaines, a tenu à féliciter l'auteur pour ce travail.







« Nous le félicitons en tant que camarades de parti d'abord, mais en tant qu'ex-collègue, on était ensemble à la table du gouvernement et il était presque le porte-parole des ministres », a déclaré Néné Fatoumata Tall. Elle a souligné que Sidiki Kaba « portait notre parole auprès du président » et « plaidait en faveur de ses propres collègues ».







Dans son intervention, elle a remercié le président Macky Sall pour l'avoir désignée Présidente du Mouvement National des Femmes Républicaines. « Je remercie son excellence pour l'honneur, je travaillerai corps et âme pour réussir la mission », a-t-elle affirmé, appelant toutes les femmes du Sénégal à se joindre au combat pour la reconquête du pays et le retour du président Macky Sall à la tête du pays.

