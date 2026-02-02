De militant à auteur : le parcours inspirant de Sidiki Kaba en 101 discours, salué par Aïda Sopi Niang

Aïda Sopi Niang, venue représenter son leader, Barthélémy Dias, a assisté à la cérémonie de dédicace du dernier ouvrage de Sidiki Kaba, intitulé « 101 Discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur ». Elle a salué les thèmes développés dans le livre et a surtout apprécié le parcours de l'auteur, Me Sidiki Kaba.
Selon elle, cet ouvrage est une source précieuse d'informations sur l'histoire du Sénégal, retraçant le parcours militant et politique de Sidiki Kaba au service des droits de l'homme. Aïda Sopi Niang a ainsi exprimé son admiration pour le travail de l'ancien ministre sous le régime de Macky Sall...
