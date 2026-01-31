Dabaly (Nioro du rip) : Le ministre de l’intérieur inaugure un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé ce vendredi 30 janvier 2026 à l’inauguration du Centre de formation professionnelle des Sous-officiers et militaires du rang dans la commune de Dabaly à Nioro du Rip (Région de Kaolack). Cette infrastructure moderne d’une capacité d’accueil de près de 500 sous-officiers et militaires du rang est dotée de logements pour les stagiaires et l’encadrement, de salles de cours, d’une salle polyvalente, d’un centre d’application et d’aires d’exercices.

« Nous avons procédé à l'inauguration du centre de formation professionnelle ce vendredi 30 janvier 2026, dans la commune de Dabaly à Nioro du Rip. Cette infrastructure moderne est dotée de logements pour les stagiaires et l’encadrement, de salles de cours, d’une salle polyvalente, d’un centre d’application et d’aires d’exercices. D’une capacité d’accueil de près de 500 sous-officiers et militaires du rang ici à Nioro du rip. Un centre ultra moderne doté de moyens performants qui permettent à nos hommes et femmes de pouvoir satisfaire à leurs tâches et d'apporter leur concours aux populations [...]. Cela montre, en tout cas du point de vue sécuritaire, que les choses marchent malgré la modestie des moyens qui sont mis à notre disposition », a déclaré Mouhamadou Bamba Cissé.

Le ministre de l’intérieur a également souligné l’importance de ce centre qui cumule formation, sécurisation et création d’emploi. « C'est une infrastructure très moderne qui va permettre une sorte de jonction, de symbiose entre la formation et la pratique, parce que la formation ici n'est pas seulement théorique, vous avez vu que les moyens à côté permettent d'intégrer une touche pratique à la formation et à nos hommes d'être directement opérationnels dès la sortie de l'école [...] », a-t-il ajouté.

Dans son discours, le maire de Dabaly a salué l’implantation de cette infrastructure dans sa commune. Devant le ministre, Samba Sall a également plaidé pour la réalisation d’autres infrastructures afin de booster davantage le développement de la commune.