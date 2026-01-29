Réfugiés et populations affectées par la crise casamançaise : un programme régional de 300 millions FCFA officiellement lancé à Dakar


Un tournant majeur vient d’être amorcé dans la réponse humanitaire à la crise casamançaise. Ce jeudi 29 janvier 2026, à Dakar, l’État du Sénégal, la CEDEAO et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont officiellement lancé un accord tripartite de financement destiné aux réfugiés, déplacés internes, retournés et populations affectées par le conflit. La cérémonie, présidée par le Colonel Ahmadou Moussa NDIR, représentant le Vice-Amiral Oumar

WADE, président du Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés (CNRRPD), s’est tenue dans un contexte régional marqué par la persistance des déplacements forcés.

 

Doté d’une enveloppe d’environ 300 millions de francs CFA, ce programme de neuf mois vise l’autonomisation économique et l’inclusion sociale des bénéficiaires, notamment en Casamance, dans la vallée du fleuve Sénégal et auprès des populations apatrides accueillies sur le territoire national. Pour la Commissaire de la CEDEAO chargée des Affaires humanitaires et sociales, Pr Fatou Sow Sarr, ce projet s’inscrit dans la vision d’une intégration ouest-africaine inclusive, permettre à chaque citoyen, où qu’il se trouve, de se sentir membre à part entière de la communauté régionale, malgré les conflits, les effets du changement climatique et les difficultés économiques.

 

Soulignant l’hospitalité du Sénégal et les réformes juridiques engagées en faveur des personnes apatrides, la CEDEAO a tenu à rappeler que ce financement provient essentiellement des contributions communautaires des États membres. « Ce n’est pas de l’assistance étrangère, c’est la solidarité régionale en action », a insisté la Commissaire, mettant en avant la dignité humaine comme socle fondamental de toute intervention humanitaire. Les réfugiés et déplacés ne sont pas perçus comme un fardeau, mais comme des ressources humaines porteuses de compétences, capables de contribuer au développement et à la stabilité de la sous région.

 

De son côté, le HCR, par la voix de son Directeur régional adjoint pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Andrew Wyllie, a salué un partenariat devenu indispensable dans un contexte de raréfaction des financements humanitaires. L’objectif est clair, favoriser l’inclusion économique et sociale afin de réduire la dépendance à l’aide d’urgence et renforcer la résilience des communautés.

 
Jeudi 29 Janvier 2026
Karim Ndiaye



