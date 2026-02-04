Bassin arachidier : 'La moisson est bonne, mais le problème, c'est la commercialisation..." (Sidy Ba)


La société coopérative du groupement inter-villageois des producteurs agricoles de l’arrondissement de Ngothie (S/COOP-GIPA), affiliée au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), a tenu son assemblée générale annuelle, ce mercredi 4 février 2026, à Ndiobène Gandiaye dans le département de Kaolack.
 
Une occasion pour son président, Sidy Ba, de rappeler à l’Etat ses promesses tenues à Ndiaffate pour une bonne campagne de commercialisation de l’arachide. « La moisson est bonne. Nous avons d’excellents rendements mais le problème c’est la commercialisation surtout du côté de l’arachide. En tout cas, les récoltes sont toujours entre nos mains et la société qui est là ne peut pas tout acheter. Il faut ouvrir le marché pour permettre aux paysans d’écouler leur arachide. Aujourd’hui, certaines usines n’ont plus assez de ressources pour acheter les graines, et du coup, elles ont arrêté la commercialisation. C’est pourquoi, nous demandons à l’État d’accélérer ses engagements pris à Ndiaffate en dotant ces usines de ressources financières leur permettant d’acheter les graines. Le marché extérieur a été ouvert, les taxes sont levées, donc ce qui reste à faire, c’est d’aller vers les points de collecte et d'acheter les graines à 305 FCFA le Kg, mais depuis lors,  avec les engagements qui ont été pris, je ne sais pas qu’est ce qui bloque, mais ça traine », a-t-il rappelé.
 
 
Selon Sidy Ba, la coopérative qui regroupe des agriculteurs des communes de Gandiaye, Ndiébel, Sibassor et Dya,  privilège les femmes et les jeunes pour renforcer l’autonomie économique des exploitations familiales et de contribuer durablement à la transformation du secteur agricole dans l’arrondissement de Ngothie. « Au niveau de la coopérative nous avons deux espaces, le collège des jeunes et le collège des femmes. Tous les projets et programmes, toutes les orientations que nous prenons, cette composante est largement prise en compte et nous faisons de la discrimination positive, que ce soit dans le cadre de la distribution des semences, que ce soit dans l’élaboration et la conception des projets et programmes qui nous accompagne. Nous réservons une part importante aux jeunes qui constituent la relève agricole, aux femmes qui sont là et qui nous accompagnent sur les aspects liés à la transformation et à la valorisation de la production », a ajouté Sidy Ba avant de lancer un appel aux autorités étatiques pour qu'elles appuient davantage les coopératives de producteurs pour le développement du secteur agricole au Sénégal.
 
 
Rappelons que l’assemblée générale, qui avait réuni tous les membres de la coopértive, a permis de faire le bilan des activités de l’année passée du point de vue des productions, du fonctionnement de la structure et de la gestion financière et comptable...
Mercredi 4 Février 2026
Moussa Fall



