Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération

Les soutiens de Pape Malick Ndour, actuellement incarcéré dans le cadre de l'affaire Prodac, ont vivement exprimé, ce jeudi 5 février 2026, leur indignation face à ce qu’ils qualifient ''d'acharnement sur un digne fils de Guinguinéo''.

Hommes, femmes, tous en brassards rouges scandent ''Libérez Pape Malick Ndour!!'' Mandour Ndour, responsable politique de l'Apr à Mbadakhoune dénonce une détention arbitraire à caractère politique. ''Nous sommes là pour dénoncer l'emprisonnement de Pape Malick Ndour. Ils savent pertinemment que Pape Malick n'a rien fait. C'est un dossier vide, un dossier politique. Tout ça c'est des manigances de Ousmane Sonko. En tout cas, nous l'attendons de pied ferme. Lors de sa tournée dans le département de Guinguinéo surtout à Mbadakhoune, personne n'a va l'accueillir'', a-t-il soutenu.