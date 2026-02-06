Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération

Les soutiens de Pape Malick Ndour, actuellement incarcéré dans le cadre de l'affaire Prodac, ont vivement exprimé, ce jeudi 5 février 2026, leur indignation face à ce qu’ils qualifient ''d'acharnement sur un digne fils de Guinguinéo''.
Hommes, femmes, tous en brassards rouges scandent ''Libérez Pape Malick Ndour!!'' Mandour Ndour, responsable politique de l'Apr à Mbadakhoune dénonce une détention arbitraire à caractère politique. ''Nous sommes là pour dénoncer l'emprisonnement de Pape Malick Ndour. Ils savent pertinemment que Pape Malick n'a rien fait. C'est un dossier vide, un dossier politique. Tout ça c'est des manigances de Ousmane Sonko. En tout cas, nous l'attendons de pied ferme. Lors de sa tournée dans le département de Guinguinéo surtout à Mbadakhoune, personne n'a va l'accueillir'', a-t-il soutenu.
Ainsi, ils réclament la libération sans condition de Pape Malick Ndour. ''Nous exigeons sa libération parce qu'il n'a rien fait. Pape Malick est devenu victime de son engagement politique. C'est pourquoi, nous demandons aux populations de Guinguinéo de rester chez elles et de ne pas accueillir Ousmane Sonko qui a emprisonné leur fils qui a tout fait pour les 12 communes du département'', a renchéri Assane Sarr, responsable politique de l'Apr Guinguinéo et coordinateur du mouvement des Sénégalais démocrates 'Sonko Dégage'...
