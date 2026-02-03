« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)


« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

Lors de la présentation du rapport socioéconomique de DP World Dakar cet après midi, Dr Fatima Guenoune, présidente de la LISCA (Ligue Sénégalaise Contre le Cancer), a salué l’engagement durable de l’entreprise portuaire en faveur de la santé publique. Depuis 2017, DP World Dakar accompagne activement le ministère de la Santé et la LISCA dans la lutte contre les cancers gynécologiques, particulièrement le cancer du col de l’utérus, premier cancer en termes de prévalence et de mortalité au Sénégal. L’entreprise soutient notamment les campagnes annuelles Octobre Rose et Movembre. « Au début, c’était des sensibilisations au niveau de l’entreprise, puis nous avons fait un plaidoyer pour parler de l’importance de former les sages-femmes d’État sur les techniques de dépistage des cancers gynécologiques, car elles n’ont pas ce cours dans leur formation initiale », a expliqué Fatima Guenoune lors du Panel regroupant le directeur de du Port de Dakar, le directeur des opérations douanières et d’autres participants. 

 

DP World Dakar a participé à hauteur de 300 millions de francs CFA pour financer les campagnes de sensibilisation, les formations des sages-femmes et les campagnes de dépistage à travers le pays. Grâce à ce partenariat, la LISCA a pu sillonner 26 localités du Sénégal.

 

Les chiffres présentés sur l’impact de ces actions 

 

Pour le cancer du sein c’est au total 23547 femmes ont été dépistées, révélant 4678 anomalies dont 557 tumeurs cancéreuses. Toutes ces femmes ont été accompagnées pour le diagnostic et le traitement. « 80 % des femmes dépistées sont toujours survivantes depuis 2017 », s’est réjouie la présidente de la LISCA. Pour le cancer du col de l’utérus, 16536 femmes ont bénéficié d’un dépistage, permettant de détecter 3 240 anomalies dont 327 cancers du col.

 

La formation des sages-femmes s’organise en deux temps selon Dr Genoune. Il y’a d’abord le premier jour est consacré à la formation théorique et pratique de 35 sages-femmes et infirmiers par district sanitaire. Le deuxième jour, les équipes de la LISCA les accompagnent et les supervisent sur le terrain pour s’assurer qu’elles sont capables de détecter les lésions précancéreuses et de les différencier d’un cancer avéré. « Ces techniques sont importantes pour détecter les lésions précancéreuses », a insisté Fatima Guenoune, insistant sur l’importance du dépistage précoce dans la survie des patientes.

Mardi 3 Février 2026
