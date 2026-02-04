Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Au Sénégal, les mutilations génitales féminines restent une réalité douloureuse, parfois invisible, souvent tue. Face à ce fléau profondément enraciné dans certaines pratiques sociales et transfrontalières, le Centre hospitalier Abass Ndao entend changer d’échelle. Soutenu par l’État, la ville de Dakar et des partenaires internationaux, l’hôpital des femmes et des enfants se projette comme un futur centre de référence pour une prise en charge globale, structurée et durable des femmes et des filles victimes de ces violences.







Pour le professeur Demba Diédhiou, directeur du Centre hospitalier Abass Ndao, l’enjeu dépasse la seule réparation chirurgicale. Il s’agit de créer une véritable « porte d’entrée » pour des femmes souvent isolées, honteuses ou ignorantes de leur propre mutilation. Chirurgiens, gynécologues, urologues, psychologues et sexologues travaillent désormais de concert pour reconstruire des parcours de soins complets, capables de restaurer la dignité, la santé et l’autonomie des patientes. À terme, Abass Ndao ambitionne de devenir un pôle régional et international de référence.

