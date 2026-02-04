Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Un incident technique sans conséquence humaine est survenu dans la soirée du mardi 3 février 2026 à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, impliquant le vol Air France AF 702 en provenance de Paris.







Selon un communiqué officiel du ministère des Transports et des Affaires maritimes, l’Airbus A350, immatriculé F-HUVM, a atterri normalement à 19h27 sur la piste 03. Toutefois, lors de la phase de roulage vers le parking civil, l’appareil s’est engagé par erreur sur une bretelle menant à la Base aérienne militaire, une voie inadaptée aux dimensions de l’aéronef.











Aucun blessé, passagers et équipage en sécurité









L’incident n’a fait aucune victime. Les 283 passagers ainsi que les 12 membres d’équipage ont été débarqués en toute sécurité. Aucune blessure n’a été signalée, rassure le ministère.







Les premières investigations indiquent qu’il s’agirait d’une erreur de navigation du pilote au moment du roulage après l’atterrissage. Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances de l’incident.











Vol retour annulé, prise en charge annoncée









En raison de l’immobilisation de l’appareil, les services techniques ont été immédiatement mobilisés pour dégager l’avion et libérer la voie concernée dans les meilleurs délais. Cette situation a toutefois entraîné l’annulation du vol retour vers Paris, initialement prévu dans la nuit du 3 au 4 février 2026.







Le ministère invite les passagers concernés par cette annulation à se rapprocher de la compagnie Air France afin de connaître les modalités de prise en charge et les solutions de reprogrammation de leur voyage.











Retour rapide à la normale assuré









Le ministre des Transports et des Affaires maritimes a tenu à rassurer l’opinion publique, affirmant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour un retour rapide à la normale des opérations à l’aéroport d’Abidjan.







L’incident, bien que spectaculaire, n’a pas perturbé durablement le trafic aérien et souligne l’importance du strict respect des procédures de circulation au sol dans les infrastructures aéroportuaires à forte activité.

