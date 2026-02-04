Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Dans la capitale du Nord, le gaz devient de plus en plus rare, créant ainsi une psychose chez les populations qui ne savent plus où donner de la tête. En effet, depuis plusieurs jours, les populations saint-louisiennes peinent à trouver ce produit précieux vital.

Partout dans les rues de la vieille ville, on aperçoit des personnes munis de leurs bonbonnes vides, cherchant désespérément dans les boutiques, stations d'essence et autres dépôts, du gaz. C'est une situation particulièrement difficile en cette période de fraîcheur, non sans parler du ramadan qui se profile à l'horizon.

D'ailleurs, certaines personnes rencontrées dans les rues, soutiennent qu'elles était loin de s'imaginer pouvoir vivre une telle situation, après la troisième alternance survenue en 2024, où l’on parle de "jub jubeul jubeunty". Toutefois, elles interpellent le ministre du commerce et à travers lui, le gouvernement pour une prise en charge efficace et rigoureuse de la situation...