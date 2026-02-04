Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Le général Anderson alerte sur une pression accrue exercée par ces groupes armés à travers le Sahel, avec des risques directs sur les capitales de la région et une possible extension de la menace vers d’autres pays, sans toutefois les nommer. « Nous les voyons accroître la pression, notamment à travers le Sahel, en menaçant les capitales et en débordant vers certains autres États », a-t-il précisé.



S’appuyant sur ses déplacements récents dans plusieurs pays du golfe de Guinée, le commandant de l’AFRICOM affirme percevoir des « préoccupations partagées » face à l’expansion continue de l’insécurité. Cette situation, selon lui, souligne l’importance de la conférence d’Aqaba tenue à Rome il y a quelques mois. « Le Premier ministre italien et le roi de Jordanie ont contribué à mobiliser l’attention internationale et à souligner l’urgence de faire face à cette menace », a-t-il rappelé.



Dagvin Anderson a réaffirmé l’engagement des États-Unis à poursuivre leur coopération avec les partenaires africains volontaires pour faire face à ce défi sécuritaire commun. À ce titre, il cite le Nigeria comme un exemple de partenariat efficace. « Notre coopération avec le Nigeria illustre ce que peut être un partenariat à la fois volontaire et capable », a-t-il souligné, évoquant l’appui américain en matière de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) et de fusion du renseignement.



« En mettant ces capacités en commun, nous sommes beaucoup plus efficaces pour contrer ces menaces. Faire face ensemble à ces dangers est essentiel pour notre avenir », a conclu le commandant de l’AFRICOM, estimant que la coopération ciblée avec des partenaires engagés a déjà permis d’enregistrer des résultats positifs dans la lutte contre le terrorisme dans la région.

