Tournée du PSE / Cheikh Kanté et la Sn Hlm s'attaquent à la problématique de l'urbanisation à Tambacounda : "Nous devons lutter contre la pathologie de l'urbanisation"

Pour pallier le déficit de logements et répondre au défi de l'urbanisation, la Sn Hlm dirigée, par Mamadou Kassé, s'est lancée dans un projet d'urbanisation et de création de logements sociaux dans la région de Tambacounda. Un projet qui vient se greffer dans la politique sociale du plan Sénégal émergent.



Désormais, à travers le projet des Parcelles Assainies de Tambacounda, la Sn Hlm mettra à la disposition des populations des terrains viabilisés ainsi que des logements à coût réduit. Pour se faire, le Dg de la Sn Hlm a précisé : "l'autorisation de construire est disponible, le marché a été attribué à l'entreprise Kébé Khéweul. Le démarrage des travaux est prévu en juin, d'ici 18 mois la première phase devrait être bouclée."



Par ailleurs, le ministre en charge du PSE s'est félicité des avancées notables enregistrées dans la région. Non sans manquer de rappeler la nécessité de lutter contre la pathologie de l'urbanisation a t'il déclaré...