Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

"Il s’agit d’une candidature africaine et, pour la première fois, d’un Sénégalais à une fonction internationale aussi stratégique. À ce titre, elle mérite d’être encouragée et soutenue sans équivoque par toutes les forces vives de la Nation.
Le Sénégal a été approché et associé à la décision par les autres pays africains. Il avait l’opportunité d’apporter les arguments nécessaires pour justifier sa position, plutôt que de s’inscrire dans une attitude dilatoire. Nous exprimons notre profonde préoccupation en constatant que la candidature de Macky Sall a été déposée par le Président de la République du Burundi, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine", a-t-on indiqué.
Dans leur communiqué, Thierno Alassane et Cie ont tenu à adresser un message fort au chef de l’État. "Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit savoir qu’il dirige une Nation et non un clan. Il doit également se savoir observé par le reste de l’Afrique et par le monde entier, tout autant que par l’Histoire. Isolé de ses pairs africains, il ne pourra plus compter dans la prise en charge des grandes questions du continent. Il doit prendre ses responsabilités et se placer au-dessus de l’influence d’un camp et des clivages. Notre Constitution rappelle clairement que la devise du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une Foi ». Aujourd’hui, il semble que la « République pastéfienne » prenne le pas sur la République du Sénégal, au détriment de l’intérêt national".
Selon la RV, "la grandeur d’une Nation, et de ses filles et de ses fils, se mesure à sa capacité à s’élever au-dessus des contradictions et des désaccords internes pour se rassembler lorsqu’il s’agit de défendre des enjeux majeurs. La voix de l’Afrique compte encore trop peu dans un monde marqué par de nombreux enjeux stratégiques. Pour l’Afrique, et particulièrement pour le Sénégal, ne pas soutenir la candidature de Macky Sall reviendrait à renforcer les candidatures concurrentes venues d’autres régions du monde, notamment d’Amérique latine."
In fine, la République des Valeurs "invite donc le Président de la République à se ressaisir, à placer l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes et à mettre le Sénégal par-dessus tout.
Diriger, c’est avant tout assumer ses positions et ses choix sans faux-fuyants."
Autres articles
-
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.
-
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc
-
TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné
-
Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale
-
ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".