Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

Le Sénégal a été approché et associé à la décision par les autres pays africains. Il avait l’opportunité d’apporter les arguments nécessaires pour justifier sa position, plutôt que de s’inscrire dans une attitude dilatoire. Nous exprimons notre profonde préoccupation en constatant que la candidature de Macky Sall a été déposée par le Président de la République du Burundi, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine", a-t-on indiqué.

Dans leur communiqué, Thierno Alassane et Cie ont tenu à adresser un message fort au chef de l’État. "Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit savoir qu’il dirige une Nation et non un clan. Il doit également se savoir observé par le reste de l’Afrique et par le monde entier, tout autant que par l’Histoire. Isolé de ses pairs africains, il ne pourra plus compter dans la prise en charge des grandes questions du continent. Il doit prendre ses responsabilités et se placer au-dessus de l’influence d’un camp et des clivages. Notre Constitution rappelle clairement que la devise du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une Foi ». Aujourd’hui, il semble que la « République pastéfienne » prenne le pas sur la République du Sénégal, au détriment de l’intérêt national".