Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou

Toglou a vécu une journée hors du commun avec la visite d’Air Sénégal dans le cadre de ses actions sociales du Ramadan. Loin des pistes d’atterrissage, la compagnie nationale a choisi d’investir le terrain de la solidarité en distribuant des kits alimentaires aux veuves et aux orphelins, en remettant du matériel médical au centre de santé de Diass et en offrant des kits d’hygiène à la maison d’arrêt de Rufisque. Une mobilisation saluée par le chef du village de Toglou Kodang, Abdou Ciss, ancien professionnel du transport aérien, qui a exprimé publiquement sa reconnaissance, soulignant le caractère inédit de cette initiative à ses yeux.







Au delà de l’assistance ponctuelle, Air Sénégal inscrit son action dans une logique de responsabilité sociétale assumée. Selon Khadijatou Dieng, responsable de la gestion de projet, cette démarche s’intègre dans une vision de développement durable où la croissance de l’entreprise va de pair avec celle des communautés environnantes.







L’accent a été mis sur la proximité, l’accompagnement des familles vulnérables et la promotion d’un leadership féminin inclusif, à l’approche du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.







L’autonomisation économique des femmes constitue en effet l’un des axes majeurs de l’initiative. Aminatou Bao, chargée de l’Action sociale et de la communication interne, a détaillé un programme de renforcement de capacités destiné à une vingtaine de femmes regroupées en GIE. Des formations en maraîchage et en transformation de produits locaux leur ont été proposées, avec l’ambition de favoriser l’entrepreneuriat féminin et la valorisation du consommer local.

