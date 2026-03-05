Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar



L’ambassadeur iranien a également évoqué des attaques meurtrières survenues auparavant en Iran, qui auraient fait de nombreuses victimes civiles, parmi lesquelles des enfants et des enseignants. Il a notamment fait état d’un bilan de 161 élèves – garçons et filles – ainsi que de 20 enseignants tués lors d’une attaque contre un établissement scolaire, un drame qui a profondément marqué l’opinion publique iranienne.



« Nous voulons que la guerre s’arrête. Mais si notre pays est attaqué, nous nous défendrons », a déclaré Hassan Asgari, appelant la communauté internationale à se mobiliser pour mettre fin aux hostilités et promouvoir la paix.



Le diplomate a enfin averti que la poursuite de l’escalade militaire pourrait avoir de lourdes conséquences, non seulement pour la région mais aussi pour l’économie mondiale. Selon lui, la persistance de la violence risque d’accentuer l’instabilité économique internationale et d’inquiéter davantage le peuple iranien ainsi que le monde musulman.