Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar

L’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar a ouvert mercredi un livre de condoléances à la suite du décès du Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Le registre est mis à la disposition des autorités, des diplomates et du public au siège de la représentation diplomatique et restera ouvert jusqu’à vendredi.
Très ému, l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition de celui qu’il décrit comme « un guide généreux et proche de son peuple ».
Lors de sa déclaration, le diplomate a affirmé que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran alors que des discussions étaient en cours pour parvenir à la paix. Selon lui, cette action est intervenue « en plein processus de dialogue », ce qui aurait contribué à aggraver les tensions dans la région du Moyen-Orient.
L’ambassadeur iranien a également évoqué des attaques meurtrières survenues auparavant en Iran, qui auraient fait de nombreuses victimes civiles, parmi lesquelles des enfants et des enseignants. Il a notamment fait état d’un bilan de 161 élèves – garçons et filles – ainsi que de 20 enseignants tués lors d’une attaque contre un établissement scolaire, un drame qui a profondément marqué l’opinion publique iranienne.
« Nous voulons que la guerre s’arrête. Mais si notre pays est attaqué, nous nous défendrons », a déclaré Hassan Asgari, appelant la communauté internationale à se mobiliser pour mettre fin aux hostilités et promouvoir la paix.
Le diplomate a enfin averti que la poursuite de l’escalade militaire pourrait avoir de lourdes conséquences, non seulement pour la région mais aussi pour l’économie mondiale. Selon lui, la persistance de la violence risque d’accentuer l’instabilité économique internationale et d’inquiéter davantage le peuple iranien ainsi que le monde musulman.
