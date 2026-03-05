Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque

Dans le cadre de ses actions solidaires du mois de mars, consacré aux droits des femmes, et en pleine période de Ramadan et de Carême, Air Sénégal a effectué une visite à la maison d’arrêt pour femmes de Rufisque. La compagnie nationale y a procédé à la remise de kits d’hygiène et de denrées alimentaires au profit des détenues. Au nom de la direction générale et de l’ensemble des femmes de l’entreprise, l’hôtesse de l’air Fatoumata Sall a expliqué que cette initiative vise à rappeler que « personne ne doit être oublié », y compris en milieu carcéral. Elle a insisté sur la dignité et la capacité de résilience des femmes détenues, évoquant la nécessité de préserver l’espoir et de soutenir les perspectives de réinsertion.







Selon les responsables d’Air Sénégal, cette action s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale plus large, orientée vers l’accompagnement des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Un budget global estimé à 6 millions de francs CFA a été mobilisé cette année pour différentes opérations sociales. Les dons remis à Rufisque, composés notamment de serviettes hygiéniques et de produits de première nécessité, ont été présentés comme un geste symbolique mais porteur d’engagement, dans le respect de la dignité des bénéficiaires et sans stigmatisation.

