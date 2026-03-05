ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".

Le Parti UNR a tenu à adresser une lettre ouverte au président de la République pour l'inviter à soutenir officiellement la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU.



"Monsieur le Président, je vous adresse cette lettre ouverte en ma qualité d’homme politique et de chef de parti de l’UNR (Union Pour Une Nouvelle République) animé par le sens de l’intérêt supérieur de la Nation, pour le rayonnement de l’Afrique et par la conviction que certaines décisions transcendent les clivages politiques pour s’inscrire dans l’Histoire. L’objet de ma démarche est clair : solliciter votre soutien officiel à la candidature de Son Excellence Macky Sall au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations unies. Le Sénégal a toujours su se distinguer par la qualité de ses hommes d’État, par la solidité de ses institutions et par sa tradition diplomatique respectée à travers le monde. La candidature du Président Macky Sall au Secrétariat général de l’ONU constitue une opportunité historique pour notre pays et pour l’Afrique. Pensez au caractère sérieux et stratégique de cette candidature Mr Le Président. Cela montre la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale et c’est une évaluation du leadership diplomatique du Sénégal car Macky Sall est le seul candidat africain. Dès lors Mr le Président, vous ne pouvez pas rester indéfiniment indifférent".



Mouhamadou Lamine Massaly a ajouté. "Durant ses années à la tête du Sénégal, il a acquis une expérience précieuse des enjeux géopolitiques contemporains, du multilatéralisme, de la médiation et du dialogue international. Son implication dans les grandes questions liées au développement durable, à la stabilité régionale et à la coopération internationale lui confère une légitimité certaine pour porter la voix des nations au sein de l’instance mondiale la plus élevée".

