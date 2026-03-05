ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".

Le Parti UNR a tenu à adresser une lettre ouverte au président de la République pour l'inviter à soutenir officiellement la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU.
"Monsieur le Président, je vous adresse cette lettre ouverte en ma qualité d’homme politique et de chef de parti de l’UNR (Union Pour Une Nouvelle République) animé par le sens de l’intérêt supérieur de la Nation, pour le rayonnement de l’Afrique et par la conviction que certaines décisions transcendent les clivages politiques pour s’inscrire dans l’Histoire. L’objet de ma démarche est clair : solliciter votre soutien officiel à la candidature de Son Excellence Macky Sall au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations unies. Le Sénégal a toujours su se distinguer par la qualité de ses hommes d’État, par la solidité de ses institutions et par sa tradition diplomatique respectée à travers le monde. La candidature du Président Macky Sall au Secrétariat général de l’ONU constitue une opportunité historique pour notre pays et pour l’Afrique. Pensez au caractère sérieux et stratégique de cette candidature Mr Le Président. Cela montre la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale et c’est une évaluation du leadership diplomatique du Sénégal car Macky Sall est le seul candidat africain. Dès lors Mr le Président, vous ne pouvez pas rester indéfiniment indifférent".
Mouhamadou Lamine Massaly a ajouté. "Durant ses années à la tête du Sénégal, il a acquis une expérience précieuse des enjeux géopolitiques contemporains, du multilatéralisme, de la médiation et du dialogue international. Son implication dans les grandes questions liées au développement durable, à la stabilité régionale et à la coopération internationale lui confère une légitimité certaine pour porter la voix des nations au sein de l’instance mondiale la plus élevée".
Mais au-delà de la personne du candidat, c’est l’image du Sénégal qui est en jeu.
"En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique. Vous démontreriez que l’intérêt supérieur de la Nation prime sur les divergences partisanes. Vous incarneriez une vision républicaine mature, où la continuité de l’État transcende les alternances démocratiques. Un tel geste vous grandirait, Monsieur le Président. Il vous placerait au-dessus des clivages, dans la posture d’un homme d’État soucieux du rayonnement international du Sénégal et du renforcement du leadership africain dans la gouvernance mondiale.
L’histoire retient les dirigeants capables de dépasser les antagonismes pour servir une cause plus grande qu’eux-mêmes. En soutenant cette candidature, vous enverriez au monde un message fort d’unité, de stabilité institutionnelle et de maturité démocratique. Vous affirmeriez que le Sénégal est une Nation où l’alternance politique ne signifie ni rupture avec l’intérêt national ni effacement des acquis diplomatiques", a-t-il renchéri.
Poursuivant, M. Massaly d'indiquer : "Notre pays a l’occasion de porter l’un des siens à la tête de l’ONU. Une telle perspective dépasse les appartenances et les sensibilités. Elle engage notre responsabilité collective. Monsieur le Président, nous croyons qu’en apportant votre soutien à cette candidature, vous poseriez un acte fondateur, à la fois courageux et rassembleur, qui marquerait durablement votre magistère et honorerait la République. Dans l’espoir que cet appel retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération!"...
