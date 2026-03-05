Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI

La question de la dette de l’État envers certains établissements privés d’enseignement supérieur a été évoquée lors d’une rencontre entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et les responsables des institutions privées, ce jeudi 5 mars 2026.
Ce dossier, qui alimente régulièrement les débats dans le secteur de l’enseignement supérieur, a fait l’objet de clarifications de la part des autorités. Le directeur de l’Enseignement supérieur privé, le professeur Benoît Tine, a tenu à rassurer les acteurs du secteur sur les efforts déjà consentis par l’État. Selon lui, près de 3 milliards de francs CFA ont été versés en 2025 afin de réduire la dette accumulée envers ces établissements.
Poursuivant son propos, il a indiqué que la loi de finances 2026 prévoit une enveloppe de 4 milliards de francs CFA, destinée à solder définitivement cette dette.
-
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.
-
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc
-
TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné
-
Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale
-
ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".