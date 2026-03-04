ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale

Le mouvement Jël Liñu Moom - Les Nationalistes a rendu public, le 4 mars 2026 à Dakar, un communiqué officiel dans lequel il exprime son soutien à la candidature de l'ancien président de la République, Son Excellence Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le document, signé par le président du mouvement, Papa Tahirou Sarr, député à la 15e Législature, place cette prise de position sous le signe de la fierté nationale et du dépassement des clivages partisans.







En effet, pour Jël Liñu Moom, voir un fils du Sénégal briguer l'une des plus hautes fonctions internationales constitue une fierté collective qui dépasse les appartenances partisanes. Le mouvement affirme que lorsque le drapeau sénégalais est porté sur la scène mondiale, l'unité nationale doit primer sur les querelles internes. D'ailleurs, l'organisation n'a pas manqué de rappeler que le Sénégal a toujours su offrir au monde des femmes et des hommes de valeur, capables de contribuer à la paix, au dialogue et à la coopération entre les peuples.







En outre, le mouvement adresse une invitation solennelle au président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. En sa qualité de Chef de l'État et garant de l'unité nationale, il est appelé à apporter le soutien institutionnel du Sénégal à cette candidature, dans l'intérêt supérieur de la Nation. Une démarche que Jël Liñu Moom justifie non par calcul politique, mais par ce qu'il qualifie de « fibre nationaliste », soit l'attachement profond à la grandeur et au rayonnement du pays sur la scène internationale.







Parallèlement, le communiqué appelle l'ensemble des citoyens sénégalais, y compris ceux de la diaspora, à se tenir derrière ce symbole de rayonnement national. Le mouvement insiste sur l'idée que la Nation sénégalaise transcende les ego et les différences, rappelant à chacun l'appartenance à une même histoire et à un même destin. Il conclut en invoquant la grâce divine pour accompagner Macky Sall dans cette « ambitieuse entreprise », formulant le vœu que le Sénégal continue de rayonner, uni et digne.

