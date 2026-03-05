ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall

Le Bureau politique du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a rendu public, ce mercredi 4 mars 2026 à Dakar, un communiqué officiel par lequel il apporte son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Dans ce texte au ton solennel, l’ARC assume d’emblée la complexité de sa démarche.







Le parti reconnaît sans détour que ses relations avec Macky Sall ont été marquées par des divergences : « notre famille politique et le Président Macky Sall n’ont pas toujours cheminé dans la même direction », écrit-il. Mais face à ce qu’il qualifie d’« appel de l’Histoire », le parti choisit de transcender ces différends. Pour l’ARC, la candidature de l’ancien chef de l’État dépasse sa seule trajectoire personnelle : elle engage, selon lui, « l’âme de tout un peuple, la constance d’une tradition diplomatique, et la dignité » du Sénégal sur la scène internationale.







Le parti va plus loin en adressant un appel pressant à l’État sénégalais, l’invitant à mobiliser « sans délai ni réserve l’intégralité de son appareil diplomatique et institutionnel » au service de cette candidature. Il s’adresse également à la jeunesse, à la société civile et à la diaspora, les exhortant à s’emparer de ce moment avec fierté.

