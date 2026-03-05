Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté

Une affaire d’une extrême gravité secoue le quartier de Cambérène II, à Dakar. Un homme de 50 ans est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa belle-fille âgée de 18 ans et de l’avoir mise enceinte. Selon les révélations du quotidien Libération, le suspect, Moussa Fall, a été placé en garde à vue par les éléments du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies pour viol suivi de grossesse commis par une personne ayant autorité sur la victime.



Une cohabitation familiale qui vire au drame

D’après les informations rapportées par Libération, Moussa Fall est marié depuis sept ans à la mère de la victime, identifiée sous les initiales K.D., âgée de 18 ans.







La jeune fille vit avec sa mère et son beau-père dans une même chambre à Cambérène II depuis le début de l’année scolaire 2025-2026. Avant cela, elle avait grandi loin de sa mère, ne venant la voir que pendant les vacances.







Après l’obtention de son BFEM, la jeune fille avait décidé de rejoindre sa mère à Dakar afin de poursuivre ses études secondaires. Elle s’était ainsi inscrite en classe de Seconde L dans un lycée de la place.







Mais derrière cette nouvelle vie scolaire se cachait un drame familial.



Des abus sexuels répétés

Toujours selon Libération, K.D. affirme avoir été victime à deux reprises d’abus sexuels de la part de son beau-père. Elle explique que Moussa Fall profitait de l’absence de sa mère pour passer à l’acte.







La jeune fille raconte que son beau-père l’aurait menacée de représailles afin de l’empêcher de dénoncer les faits. Elle affirme également avoir été déviergée par ce dernier.







Le dernier rapport sexuel remonterait à la dernière quinzaine du mois de janvier 2026, selon son témoignage.



Une grossesse qui fait éclater l’affaire

Quelques semaines après ces faits, la victime s’est inquiétée de l’absence de ses règles, la dernière remontant au 10 janvier 2026. Elle a alors abordé le sujet avec Moussa Fall.







Selon le récit rapporté par Libération, ce dernier aurait tenté de la rassurer en affirmant qu’elle se faisait des idées et qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter.







Soupçonnant quelque chose, la jeune fille a enregistré une conversation avec son téléphone portable. Dans cet enregistrement daté du 21 février 2026, l’homme lui expliquerait que ce retard de règles est « normal » et lui demanderait de ne pas avoir peur.







La victime a remis cet enregistrement aux enquêteurs. Son exploitation aurait confirmé les déclarations de la jeune fille.







Une échographie réalisée le 2 mars 2026 a finalement établi que K.D. était enceinte de six semaines et six jours.



Les dénégations du suspect

Interpellé par les policiers, Moussa Fall a nié les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a affirmé souffrir d’une impuissance sexuelle depuis un an, précisant que seule sa mère serait au courant de ce problème.







Mais cette version a été contredite par son épouse lors de son audition. Selon elle, leur vie sexuelle est tout à fait normale, et leur dernier rapport remonterait à deux semaines seulement.

