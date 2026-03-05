Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté


Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté

Une affaire d’une extrême gravité secoue le quartier de Cambérène II, à Dakar. Un homme de 50 ans est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa belle-fille âgée de 18 ans et de l’avoir mise enceinte. Selon les révélations du quotidien Libération, le suspect, Moussa Fall, a été placé en garde à vue par les éléments du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies pour viol suivi de grossesse commis par une personne ayant autorité sur la victime.

Une cohabitation familiale qui vire au drame

D’après les informations rapportées par Libération, Moussa Fall est marié depuis sept ans à la mère de la victime, identifiée sous les initiales K.D., âgée de 18 ans.

 

La jeune fille vit avec sa mère et son beau-père dans une même chambre à Cambérène II depuis le début de l’année scolaire 2025-2026. Avant cela, elle avait grandi loin de sa mère, ne venant la voir que pendant les vacances.

 

Après l’obtention de son BFEM, la jeune fille avait décidé de rejoindre sa mère à Dakar afin de poursuivre ses études secondaires. Elle s’était ainsi inscrite en classe de Seconde L dans un lycée de la place.

 

Mais derrière cette nouvelle vie scolaire se cachait un drame familial.

Des abus sexuels répétés

Toujours selon Libération, K.D. affirme avoir été victime à deux reprises d’abus sexuels de la part de son beau-père. Elle explique que Moussa Fall profitait de l’absence de sa mère pour passer à l’acte.

 

La jeune fille raconte que son beau-père l’aurait menacée de représailles afin de l’empêcher de dénoncer les faits. Elle affirme également avoir été déviergée par ce dernier.

 

Le dernier rapport sexuel remonterait à la dernière quinzaine du mois de janvier 2026, selon son témoignage.

Une grossesse qui fait éclater l’affaire

Quelques semaines après ces faits, la victime s’est inquiétée de l’absence de ses règles, la dernière remontant au 10 janvier 2026. Elle a alors abordé le sujet avec Moussa Fall.

 

Selon le récit rapporté par Libération, ce dernier aurait tenté de la rassurer en affirmant qu’elle se faisait des idées et qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter.

 

Soupçonnant quelque chose, la jeune fille a enregistré une conversation avec son téléphone portable. Dans cet enregistrement daté du 21 février 2026, l’homme lui expliquerait que ce retard de règles est « normal » et lui demanderait de ne pas avoir peur.

 

La victime a remis cet enregistrement aux enquêteurs. Son exploitation aurait confirmé les déclarations de la jeune fille.

 

Une échographie réalisée le 2 mars 2026 a finalement établi que K.D. était enceinte de six semaines et six jours.

Les dénégations du suspect

Interpellé par les policiers, Moussa Fall a nié les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a affirmé souffrir d’une impuissance sexuelle depuis un an, précisant que seule sa mère serait au courant de ce problème.

 

Mais cette version a été contredite par son épouse lors de son audition. Selon elle, leur vie sexuelle est tout à fait normale, et leur dernier rapport remonterait à deux semaines seulement.

Autres articles
Jeudi 5 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.

Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées. - 06/03/2026

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc - 05/03/2026

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné - 05/03/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale - 05/03/2026

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye :

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique". - 05/03/2026

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités :

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités : "Garantir aux petits producteurs une commercialisation correcte de leurs récoltes reste le cadet de leurs soucis." - 05/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ?

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ? - 05/03/2026

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall - 05/03/2026

Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall

Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien - 05/03/2026

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire - 05/03/2026

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall - 05/03/2026

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée - 05/03/2026

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé )

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé ) - 05/03/2026

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique - 05/03/2026

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque - 05/03/2026

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou - 05/03/2026

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans - 05/03/2026

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB - 05/03/2026

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures - 04/03/2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 - 04/03/2026

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall - 04/03/2026

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale - 04/03/2026

Ziguinchor : un apprenti

Ziguinchor : un apprenti "maiga" retrouvé mort dans une gargote à Santhiaba - 04/03/2026

Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines

Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines - 04/03/2026

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei - 04/03/2026

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye)

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye) - 04/03/2026

RSS Syndication