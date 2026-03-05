Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée


Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée
Une affaire judiciaire qui interroge sur la détention préventive s’est jouée au tribunal correctionnel de Mbour. Après trois années passées derrière les barreaux, un jeune conducteur de mototaxi a finalement retrouvé la liberté provisoire, alors même que le parquet a requis sa relaxe. Le dossier, marqué par une course-poursuite et la fuite d’un mystérieux passager, a connu un tournant décisif cette semaine.
 
Trois longues années de détention
 
Arrêté en 2023 pour détention présumée de chanvre indien, le jeune L. Dione, alors âgé de 18 ans, avait été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour.
 
Selon les éléments du dossier, le jeune homme, conducteur de mototaxi, avait été interpellé par les policiers du commissariat central de Mbour à l’issue d’une course-poursuite.
 
Les enquêteurs l’accusaient d’avoir détenu une importante quantité de drogue, estimant qu’il aurait jeté dans des champs un sachet contenant sept kilogrammes de chanvre indien au moment de son arrestation.
 
Mais depuis le début de la procédure, L. Dione n’a cessé de clamer son innocence.
 
Une course-poursuite et un passager mystérieux
 
À la barre du tribunal, le jeune homme est revenu en détail sur le film des événements. Ce jour-là, en 2023, il venait de déposer un client dans un quartier périphérique de Mbour lorsqu’un autre individu lui aurait fait signe pour une course.
 
Sans se douter de ce qui l’attendait, le conducteur accepte de prendre ce passager, qui monte à bord de la moto avec un sachet contenant sept paquets de chanvre indien, pour un poids total de sept kilogrammes.
 
Mais à peine la course entamée, un véhicule des forces de l’ordre surgit. Surpris par cette présence policière, le jeune mototaximan affirme avoir paniqué et accéléré, expliquant plus tard au tribunal qu’il n’avait « rien compris » à la situation.
 
Une course-poursuite s’engage alors entre la moto et les policiers.
 
Le véritable propriétaire de la drogue disparaît
 
Face à la pression policière, le passager aurait pris une décision radicale. Selon le récit livré à la barre, il saute brusquement de la moto, jette le sachet contenant la drogue dans des champs voisins avant de prendre la fuite.
 
Cet individu, présenté comme le véritable propriétaire de la drogue, ne sera jamais retrouvé ni identifié.
 
Le conducteur de mototaxi se retrouve ainsi seul face aux forces de l’ordre. Il est interpellé et conduit au commissariat, avant d’être placé en détention à la prison de Mbour.
 
Une innocence constamment proclamée
 
Durant toute la procédure, L. Dione est resté constant dans ses déclarations. À l’audience comme lors de l’enquête préliminaire, il affirme qu’il ignorait totalement le contenu du sachet transporté par son client.
 
Selon lui, les policiers auraient laissé échapper le véritable suspect, préférant faire porter la responsabilité au conducteur de mototaxi.
 
Il insiste également sur le fait qu’aucune preuve formelle ne permet d’établir qu’il était propriétaire ou complice du trafic.
 
Le parquet requiert la relaxe
 
Un élément déterminant est venu renforcer la défense du prévenu. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a relevé la constance des déclarations du jeune homme tout au long de la procédure.
 
Estimant que les charges n’étaient pas suffisamment établies, le parquet a finalement requis la relaxe pure et simple en faveur de L. Dione.
 
Liberté provisoire en attendant le verdict
 
À l’issue des débats, la présidente du tribunal correctionnel a décidé de mettre l’affaire en délibéré jusqu’au 20 mars prochain.
 
Dans l’intervalle, elle a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu.
 
Ainsi, ce lundi 2 mars 2026, après trois longues années passées en détention préventive, le jeune conducteur de mototaxi a enfin retrouvé l’air libre, en attendant le verdict définitif du tribunal.
Jeudi 5 Mars 2026
Dakaractu



