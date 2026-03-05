Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI

La question de la dette de l’État envers certains établissements privés d’enseignement supérieur a été évoquée lors d’une rencontre entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et les responsables des institutions privées, ce jeudi 5 mars 2026.



Ce dossier, qui alimente régulièrement les débats dans le secteur de l’enseignement supérieur, a fait l’objet de clarifications de la part des autorités. Le directeur de l’Enseignement supérieur privé, le professeur Benoît Tine, a tenu à rassurer les acteurs du secteur sur les efforts déjà consentis par l’État. Selon lui, près de 3 milliards de francs CFA ont été versés en 2025 afin de réduire la dette accumulée envers ces établissements.

