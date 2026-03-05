SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall

Le parti Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji (NR/J) et son leader Amadou Bâ apportent leur soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Le parti salue l’initiative du président de la République du Burundi, par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine, de porter cette candidature sur la scène internationale.







Dans son communiqué rendu public, le mouvement appelle l’ensemble des forces vives à aborder cette candidature avec un esprit républicain et une vision panafricaine, en s’affranchissant des clivages politiques internes et des considérations d’ordre personnel. NR/J exprime ainsi son soutien à la démarche de l’Union Africaine et interpelle le président de la République du Sénégal ainsi que son gouvernement pour qu’ils accompagnent pleinement cette dynamique diplomatique, en vue de porter une candidature africaine forte à la tête de l’organisation mondiale.







Le parti exprime par ailleurs le vœu que cette candidature ouvre une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle et de la contribution de l’Afrique à la construction d’un ordre international plus juste, plus équilibré et plus solidaire.

