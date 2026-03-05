Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités : "Garantir aux petits producteurs une commercialisation correcte de leurs récoltes reste le cadet de leurs soucis."

Dans un post sur les réseaux sociaux, Thierno Alassane Sall a donné son avis sur l'absence de réponse favorable de la part de l'État, aux préoccupations des petits producteurs relativement à la commercialisation de leurs récoltes.
"Ils avaient promis au peuple laborieux une révolution. Force est de constater que garantir aux petits producteurs une commercialisation correcte de leurs récoltes reste le cadet de leurs soucis", a-t-il lancé.
Le patron de la République des Valeurs d'enfoncer le clou. "Leur préoccupation principale, leur seule obsession : comment gagner les élections de 2029". "Pour cela, ils sont prêts à se trahir entre pastefiens. Alors, trahir le Gorgorlu lambda!", a-t-il conclu.
