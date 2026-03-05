TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, organise ce vendredi à Touba une cérémonie de récital de Coran qui se déroulera toute la journée. Cette initiative, présentée comme une journée entière de prières, est dédiée au peuple iranien, actuellement visé par des attaques armées attribuées aux forces américaines et israéliennes.



L’annonce a été faite par Serigne Khaly Diakhaté, représentant de la Rabita de Touba, qui dit avoir reçu le ndigël de Serigne Moustahim Mbacké, émissaire du patriarche. Le khalife invite toutes les écoles coraniques à se joindre à lui pour implorer le soutien divin et demander la protection contre l’ennemi.