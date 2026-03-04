Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines


Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines
Un homme (chauffeur de son état) a été attrait aujourd'hui à la barre du tribunal de Thiès pour avoir été accusé de vol. Son employeuse a décidé de déposer une plainte contre lui, après avoir enregistré plusieurs cas de vol dans son domicile.
 
Le mis en cause a reconnu devant la barre être l'auteur du préjudice mais a nié le montant qui a été avancé par la dame s'élevant à plus de 4 millions de Fcfa. Il a également déclaré avoir utilisé une fausse clé, profitant de l'absence de la plaignante, pour se faufiler dans sa chambre et emporter par devers lui à 5 reprises des sommes d'argent allant de 150.000 Fcfa à 800 mille Fcfa. 
 
Mais le fait qui a surpris plus d'un, est que le prévenu n'a pas nié les faits selon lesquels, l'argent qui a été dérobé, a été utilisé pour financer ses copines en achetant des téléphones portables ou en finançant leurs business. Le procureur a requis l'application de la loi.
 
L'affaire a été mise en délibéré...
Autres articles
Mercredi 4 Mars 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.

Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées. - 06/03/2026

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc - 05/03/2026

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné - 05/03/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale - 05/03/2026

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye :

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique". - 05/03/2026

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités :

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités : "Garantir aux petits producteurs une commercialisation correcte de leurs récoltes reste le cadet de leurs soucis." - 05/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ?

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ? - 05/03/2026

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall - 05/03/2026

Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall

Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien - 05/03/2026

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire - 05/03/2026

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall - 05/03/2026

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée - 05/03/2026

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé )

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé ) - 05/03/2026

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique - 05/03/2026

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque - 05/03/2026

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou - 05/03/2026

Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté

Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté - 05/03/2026

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans - 05/03/2026

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB - 05/03/2026

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures - 04/03/2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 - 04/03/2026

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall - 04/03/2026

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale - 04/03/2026

Ziguinchor : un apprenti

Ziguinchor : un apprenti "maiga" retrouvé mort dans une gargote à Santhiaba - 04/03/2026

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei - 04/03/2026

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye)

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye) - 04/03/2026

RSS Syndication