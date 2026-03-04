Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines

Un homme (chauffeur de son état) a été attrait aujourd'hui à la barre du tribunal de Thiès pour avoir été accusé de vol. Son employeuse a décidé de déposer une plainte contre lui, après avoir enregistré plusieurs cas de vol dans son domicile.

Le mis en cause a reconnu devant la barre être l'auteur du préjudice mais a nié le montant qui a été avancé par la dame s'élevant à plus de 4 millions de Fcfa. Il a également déclaré avoir utilisé une fausse clé, profitant de l'absence de la plaignante, pour se faufiler dans sa chambre et emporter par devers lui à 5 reprises des sommes d'argent allant de 150.000 Fcfa à 800 mille Fcfa.

Mais le fait qui a surpris plus d'un, est que le prévenu n'a pas nié les faits selon lesquels, l'argent qui a été dérobé, a été utilisé pour financer ses copines en achetant des téléphones portables ou en finançant leurs business. Le procureur a requis l'application de la loi.