Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei


Les funérailles du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, ont débuté le 4 mars à Téhéran, dans un climat de fortes tensions régionales. Au pouvoir depuis 1989, l’homme fort de la République islamique est décédé le 28 février, à l’âge de 86 ans, à la suite de frappes attribuées à Israël et aux États-Unis.

Selon les autorités iraniennes, la dépouille du « Guide de la nation » sera exposée à la grande mosquée Imam Khomeini, avant une série de cérémonies prévues sur trois jours. Les responsables religieux et politiques ont appelé la population à se mobiliser massivement pour ces obsèques nationales, présentées comme un moment d’unité face aux épreuves que traverse le pays.

Le principal rassemblement doit se tenir au Mosalla de Téhéran, vaste esplanade religieuse capable d’accueillir des centaines de milliers de fidèles. Ce lieu symbolique a souvent servi de cadre aux grandes prières dirigées par le Guide suprême lors des célébrations majeures du calendrier islamique.

Ces funérailles interviennent alors que la situation militaire reste particulièrement tendue. Le 4 mars au matin, l’armée israélienne évoque des dizaines de frappes visant notamment des centres de commandement dans la capitale iranienne. De son côté, un responsable militaire américain affirme que près de 2 000 frappes avaient été menées par les États-Unis depuis le début des opérations, lancées le 28 février.

En parallèle des cérémonies, les institutions iraniennes se préparent à désigner un successeur à Ali Khamenei, une étape décisive pour l’avenir politique du pays. Si aucun calendrier précis n’a été rendu public, le processus devrait être enclenché rapidement afin d’assurer la continuité du pouvoir.

D’après l’agence iranienne Fars, l’ayatollah Khamenei sera inhumé dans la ville sainte de Mashhad, dont il est originaire. La date de l’enterrement n’a pas encore été officiellement annoncée.

À travers ces cérémonies, les autorités entendent démontrer leur capacité de mobilisation et afficher la cohésion de leurs soutiens, dans un contexte marqué par une escalade militaire et une incertitude politique majeure.
