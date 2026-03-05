Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a apporté son soutien officiel à la candidature de l’ancien président de la République Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).







Dans une déclaration signée par sa Direction collégiale, le parti fondé par Moustapha Niasse salue en Macky Sall un « leader charismatique et expérimenté », dont l’engagement pour la paix et le développement durable ainsi que le sens du devoir constituent des atouts majeurs pour diriger l’institution onusienne. L’AFP met également en avant son parcours à la tête d’institutions d’envergure internationale, notamment la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine (UA), en plus de la présidence de la République du Sénégal.







Pour l’AFP, l’élection de Macky Sall à ce poste représenterait une opportunité de renforcer la voix de l’Afrique sur la scène mondiale et de consolider la coopération internationale, dans un contexte mondial marqué par de multiples crises. Le parti appelle en conséquence l’ensemble des forces politiques et sociales organisées du Sénégal, ainsi que les partenaires internationaux, à se mobiliser en faveur de cette candidature.

