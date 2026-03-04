Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) tient à rappeler que « seuls les étudiants régulièrement inscrits pour l’année universitaire en cours (2025-2026) ont droit aux œuvres sociales du COUD, notamment l’accès aux campus sociaux et aux restaurants universitaires ». Le COUD l’a fait savoir dans un communiqué de presse publié ce jour.



Toutefois, sensible à la situation de certains étudiants confrontés à des retards liés à des lenteurs pédagogiques, le COUD accepte également la prise en charge de ceux disposant d’une inscription en année n-1(2024-2025), renseigne-t-il.



Cependant « concernant les étudiants inscrits en Master accusant un retard supérieur à deux (2) années, il leur est demandé de présenter, en plus de leur carte COUD, un certificat d’inscription valide ainsi qu’un ticket physique pour accéder au service de restauration ».