Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026

Une brève interruption des services de paiement interviendra dans la nuit du mercredi 4 mars au jeudi 5 mars entre 23h 55 et 00h10 », a fait savoir la Senelec dans un communiqué de presse publié à l’instant sur sa page officielle.
Selon la Senelec « pendant cette période, il ne sera momentanément pas possible de payer les factures d’électricité et d’acheter du crédit woyofal ».
Parce que « cette interruption est liée à une mise à jour technique destinée à améliorer la fiabilité et la sécurité de nos systèmes », indique le communiqué.
La Senelec présente ses excuses à la clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés.
Selon la Senelec « pendant cette période, il ne sera momentanément pas possible de payer les factures d’électricité et d’acheter du crédit woyofal ».
Parce que « cette interruption est liée à une mise à jour technique destinée à améliorer la fiabilité et la sécurité de nos systèmes », indique le communiqué.
La Senelec présente ses excuses à la clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés.
Autres articles
-
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.
-
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc
-
TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné
-
Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale
-
ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".