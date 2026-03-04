Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026

Une brève interruption des services de paiement interviendra dans la nuit du mercredi 4 mars au jeudi 5 mars entre 23h 55 et 00h10 », a fait savoir la Senelec dans un communiqué de presse publié à l’instant sur sa page officielle.

Selon la Senelec « pendant cette période, il ne sera momentanément pas possible de payer les factures d’électricité et d’acheter du crédit woyofal ».

Parce que « cette interruption est liée à une mise à jour technique destinée à améliorer la fiabilité et la sécurité de nos systèmes », indique le communiqué.

La Senelec présente ses excuses à la clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés.